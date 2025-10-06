На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин выбрал главу делегации России для участия в саммите АТЭС в Южной Корее

Делегацию России на саммите АТЭС в Южной Корее возглавит вице-премьер Оверчук
true
true
true
close
Евгений Паулин/РИА Новости

Делегация России примет участие в саммите «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Южной Корее, ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным, доступно на сайте официального опубликования правовых актов.

«Направить в Кёнчжу (Республика Корея) в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л...» — говорится в документе.

Теперь состав делегации должен быть утвержден российским правительством.

3 сентября гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», член СПЧ Элина Сидоренко заявила, что бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией. Она отметила, что компании хотят продвигать свои технологии на российском рынке.

По словам Сидоренко, они также заинтересованы в возможном переходе некоторых российских технологий. Она добавила, что странам АТЭС интересны многие сферы, среди которых цифровой дизайн, креативные индустрии и компьютерные игры.

Ранее Трамп не исключил своего визита на саммит АТЭС этой осенью.

