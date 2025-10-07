У резиденции премьера Франции в Париже произошел взрыв

Parisien: у резиденции премьера Франции загорелась машина и произошел взрыв

У резиденции премьер-министра Франции в Париже загорелась машина и произошел взрыв. Об этом сообщает Le Parisien.

Взрыв произошел около 9.30 (10.30 мск) у Матиньонского дворца во время запланированной встречи подавшего в отставку премьера Себастьяна Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.

Сгорела грузовая машина. По данным полиции, внутри автомобиля находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу более мощной детонации.

Отмечается, что в итоге взрыва баллонов не последовало. В пожарной службе Парижа сообщили, что источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.

В результате возгорания возник густой дым, периметр вокруг машины оцепили. Пламя не распространилось на соседние здания и никто не пострадал.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее в США заявили, что Макрон загнан в угол и может распустить парламент, усилив крайне правых.