На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США считают, что Макрон «загнан в угол» и может распустить парламент

NYT: Макрон загнан в угол и может распустить парламент, усилив крайне правых
true
true
true
close
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню загнала президента страны Эммануэля Макрона в угол, ему придется распустить парламент. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что если Лекорню не справится со своей последней задачей — провести переговоры с политическими партиями, то Макрону придется распустить парламент, что может привести к росту поддержки крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на следующих выборах.

На протяжении десятилетий Франция функционировала либо при явном большинстве в парламенте, которое поддерживало президента, либо при явном большинстве, выступающим против главы государства. Однако сегодня Национальная ассамблея (парламент — прим. ред.) разделена на три фракции: правых националистов, левых и ультралевых, а также провластных центристов, чья преданность Макрону постепенно снижается, говорится в статье.

По мнению автора, все это привело к тому, что во Франции за 21 месяц сменилось уже пять правительств и воцарился хаос.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее Макрона призвали уйти в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами