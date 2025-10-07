На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве осудили попытки размещения западных военных объектов в Афганистане

ТАСС: 10 стран осудили попытки разместить военные объекты в Афганистане
МИД России

Страны-участницы московского формата консультаций по Афганистану осудили как неприемлемые попытки размещения зарубежных военных объектов в Афганистане. Совместное заявление стран-участниц размещено на сайте МИД РФ.

По мнению участников форума, размещение военной инфраструктуры других стран в Афганистане и сопредельных с ним государствах «не соответствует интересам регионального мира и стабильности».

В ходе встречи ее участники выразили приверженность устранению угрозы терроризма в Афганистане и борьбе с наркотрафиком на территории этой страны.

«Стороны призвали страны, несущие основную ответственность за нынешнее бедственное положение в Афганистане, добросовестно выполнять обязательства по экономическому восстановлению и будущему развитию Афганистана», — говорится в заявлении.

7 октября в Москве состоялось седьмое заседание Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану. В нем приняли участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии. Делегацию Афганистана возглавил министр иностранных дел Амир Хан Моттаки. Это первый визит афганской делегации на заседание в таком формате.

Ранее власти Афганистана заявили, что не потерпят «иностранного присутствия».

События в Афганистане
