Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что ЕС намерен сменить кабмин Венгрии и привести к власти в стране силы, которые одобрят вступление в альянс Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, (существует. — «Газета.Ru») политический проект, согласно которому по итогам следующих парламентских выборов в Венгрии можно будет сформировать марионеточное правительство Брюсселя, которое затем прекрасно введёт Украину в Евросоюз в сотрудничестве с Брюсселем», — поделился Бока.

По его словам, такой сценарий может быть реализован в течение 6 — 7 месяцев, а также над этим «усердно работают в Брюсселе».

30 сентября депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что вступление Украины и Молдавии приведет к немедленному развалу Европейского союза.

По словам Шеремета, приход в ЕС к власти «безответственных политиков неонацистского толка» привел к масштабной милитаризации для ведения прокси-войн со своими соседями, а также предопределил «сдачу ими своих национальных интересов».

По мнению парламентария, в странах Евросоюза растут «протестные настроения среди обнищавшего населения». Местные жители лишены обещанных свобод и процветания, указал Шеремет.

Ранее Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.