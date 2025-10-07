На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Словакия и Украина проведут переговоры на уровне правительств

Словакия и Украина проведут переговоры 17 октября
Darko Vojinovic/AP

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия и Украина проведут переговоры на уровне правительств 17 октября. Об этом сообщает портал Aktuality.

По словам главы правительства Словакии, перед встречей на уровне правительств в двустороннем порядке должны встретиться некоторые министры двух стран. Правительственная встреча состоится в городе Михаловце.

Фицо уточнил, что рассматривает поездку министра обороны Роберта Калиняка на Украину как часть подготовки к правительственной встрече.

«Я рассматриваю визит вице-премьера как часть подготовки правительства к заседанию в Михаловце 17 октября. Ничего больше, ничего особенного», — отметил премьер.

6 октября глава Минобороны Словакии Калиняк сообщил, что страна впервые с момента избрания премьер-министром Роберта Фицо передаст Украине военную помощь.

Предполагается, что Киев получит пять машин для разминирования.

В мае вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что правительство Словакии не станет поддерживать поставки оружия и отправку войск на территорию Украины. Он добавил, что республика готова оказывать помощь обеим сторонам по гуманитарной линии.

Ранее в Венгрии призвали не дать Украине войти в Евросоюз.

