Словакия впервые при Фицо окажет Украине военную помощь

Словакия впервые с момента избрания премьер-министром Роберта Фицо передаст Украине военную помощь. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на главу минобороны республики Роберта Калиняка.

«С большим удовольствием сообщаю, что <...> мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — заявил министр.

Свои подписи под документом оставили сам Калиняк и глава минобороны Украины Денис Шмыгаль. Предполагается, что Киев получит пять машин для разминирования.

В мае вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что правительство Словакии не станет поддерживать поставки оружия и отправку войск на территорию Украины. Он добавил, что республика готова оказывать помощь обеим сторонам по гуманитарной линии.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не стремится к поражению России.