На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер АдГ обвинил правительство Германии в «долговой оргии»

Лидер АдГ Хрупалла обвинил Мерца в растрате капитала будущих поколений немцев
true
true
true
close
Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике проект федерального бюджета на 2026 год и обвинил правительство ФРГ в продолжении «долговой оргии». Об этом он заявил, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге.

«Прошла всего неделя, а вы [канцлер Фридрих Мерц] уже представляете Бундестагу проект бюджета, который просто продолжит долговую оргию. <...> Вы уже безрассудно растрачиваете капитал будущих поколений», — заявил сопредседатель АдГ.

Хрупалла добавил, что в рамках документа в 2026 финансовом году основной бюджет превысит €520 млрд. К этому добавится более €110 млрд специального долга. В результате будет потрачено свыше €630 млрд. Немецкий депутат подчеркнул, что Федеральная счетная палата справедливо считает, что Германия живет не по средствам.

В августе британская газета The Telegraph сообщила, что власти Германии больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные €47 млрд.

На этом фоне немецкий политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Владимир Сергиенко заявил, что с великой долей вероятности можно говорить, будто канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которому собственные коллеги дали прозвище «Фридрих Лживый», не дотянет до конца срока полномочий из-за милитаризации экономики страны.

Ранее согласованная Минфином ФРГ сумма на поддержку Киева оказалась ниже запрошенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами