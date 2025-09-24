Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике проект федерального бюджета на 2026 год и обвинил правительство ФРГ в продолжении «долговой оргии». Об этом он заявил, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге.

«Прошла всего неделя, а вы [канцлер Фридрих Мерц] уже представляете Бундестагу проект бюджета, который просто продолжит долговую оргию. <...> Вы уже безрассудно растрачиваете капитал будущих поколений», — заявил сопредседатель АдГ.

Хрупалла добавил, что в рамках документа в 2026 финансовом году основной бюджет превысит €520 млрд. К этому добавится более €110 млрд специального долга. В результате будет потрачено свыше €630 млрд. Немецкий депутат подчеркнул, что Федеральная счетная палата справедливо считает, что Германия живет не по средствам.

В августе британская газета The Telegraph сообщила, что власти Германии больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные €47 млрд.

На этом фоне немецкий политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Владимир Сергиенко заявил, что с великой долей вероятности можно говорить, будто канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которому собственные коллеги дали прозвище «Фридрих Лживый», не дотянет до конца срока полномочий из-за милитаризации экономики страны.

Ранее согласованная Минфином ФРГ сумма на поддержку Киева оказалась ниже запрошенной.