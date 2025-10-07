На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической преданности Российская Федерация сегодня демонстрирует свою славу как мировая держава, обладающая мощной политической системой и огромной национальной мощью», — говорится в поздравлении.

В своем обращении Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия играет ведущую роль в построении нового многополярного мира. Лидер КНДР также выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя странами.

Президент РФ отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году ему исполнится 73 года.

Прошлый день рождения Путин также провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения.

