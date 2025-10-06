Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьер-министр Себастьену Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны», — говорится в сообщении.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

