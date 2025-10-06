Макрон несколько часов гулял в одиночестве после отставки премьера Франции

BFMTV: Макрон отправился на прогулку после отставки Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню отправился на прогулку по набережным Сены. Кадры приводит телеканал BFMTV.

Макрон прогуливался в одиночестве по одной из набережных Сены на острове Сите в центре Парижа.

«Кажется, он говорит по мобильному телефону», — сказал телеведущий.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее в России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера.