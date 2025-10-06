Макрон несколько часов гулял в одиночестве после отставки премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню отправился на прогулку по набережным Сены. Кадры приводит телеканал BFMTV.
Макрон прогуливался в одиночестве по одной из набережных Сены на острове Сите в центре Парижа.
«Кажется, он говорит по мобильному телефону», — сказал телеведущий.
6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.
Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.
Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.
Ранее в России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера.