На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон несколько часов гулял в одиночестве после отставки премьера Франции

BFMTV: Макрон отправился на прогулку после отставки Лекорню
true
true
true
close
Abdul Saboor/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню отправился на прогулку по набережным Сены. Кадры приводит телеканал BFMTV.

Макрон прогуливался в одиночестве по одной из набережных Сены на острове Сите в центре Парижа.

«Кажется, он говорит по мобильному телефону», — сказал телеведущий.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее в России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами