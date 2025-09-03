На ВЭФ заявили об интересе бизнеса стран АТЭС к работе с Россией

Бизнес стран АТЭС заинтересован работать с Россией, заявила гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», член СПЧ Элина Сидоренко.

Она отметила, что бизнес стран АТЭС хочет продвигать свои технологии на российском рынке.

«Также бизнес стран АТЭС заинтересован в возможном переходе некоторых российских технологий», — сказала она.

Сидоренко добавила, что странам АТЭС интересны многие сферы, среди которых цифровой дизайн, креативные индустрии и компьютерные игры.

Также президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что при выходе на международный рынок нужно использовать ресурсы бизнес-ассоциаций.

«Это проще, это без барьеров», — сказал он.

По словам Калинина, у малого и среднего бизнеса России нет препятствий для работы со странами АТЭС.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».