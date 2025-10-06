На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил критику Макрона в адрес главы ЕК из-за «стены дронов»

Политолог Федоров: между Макроном и главой ЕК есть разногласия из-за оружия
Phil Noble/Pool/Reuters

Ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал критику президента Франции Эммануэля Макрона в адрес главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за «стены дронов». По мнению эксперта, главное противоречие связано с желанием французского лидера привлечь заказы на производство вооружений.

«Макрон хочет прежде всего получить предложение по производству вооружения во Франции. Потому что Франция располагает среди стран ЕС самым крупным и испытанным военно-промышленным комплексом. Поэтому Эммануэль Макрон при любом случае пытается получить заказы», — объяснил Федоров.

Президент Франции, по его словам, не собирается сдавать позиции, для него это важно, с учетом кризиса.

Как сообщает британская газета Financial Times (FT), Макрон язвительно раскритиковал на саммите Евросоюза в Копенгагене председателя ЕК и ее инициативу о «стене дронов».

По информации издания, конфликт произошел из-за самой идеи «стены дронов», так как Макрон и ряд других европейских лидеров с большим недоверием относятся к ней.

Журналисты отмечают, что их реакция на данную инициативу в ходе мероприятия «была такой же холодной, как Балтийское море».

Ранее премьер Словакии опроверг информацию о создании «стены дронов» в Европе.

