Харрис заявила, что Трамп почти проиграл выборы

Харрис: у Трампа нет мандата от американцев, он почти проиграл выборы
Reuters

Проигравшая на выборах президента США Камала Харрис на встрече с читателями по случаю выхода ее книги заявила, что у действующего главы Белого дома Дональда Трампа нет мандата от избирателей, потому что якобы позволивший ему победить перевес был незначительным. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это был самый маленький разрыв в истории выборов президента. У него нет мандата, это не мандат», — заявила она.

Харрис могла подразумевать, что американский лидер не получил абсолютных полномочий, потому что якобы не был поддержан подавляющим большинством американцев.

В своей книге «107 дней» Харрис откровенно рассказала о причинах своего поражения на выборах, а также об обиде на бывшего президента страны Джо Байдена. По мнению политика, причина ее поражения заключается, в том числе в бойкоте со стороны Байдена и его окружения — как после снятия с предвыборной гонки, так и на протяжении всего того времени, что она была вице-президентом.

До этого бывшая вице-президент и экс-кандидат от Демократической партии на пост главы США в интервью MSNBC назвала Трампа «тираном». По словам Харрис, поведение действующего лидера на посту президента США больше похоже на тиранию, нежели на поведение избранного должностного лица.

Ранее полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Камалы Харрис.

