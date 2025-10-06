На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо заявил, что Словакия не стремится к поражению России

Фицо: Словакия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к поражению РФ
Darko Vojinovic/AP

Словакия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, а не к поражению России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе телевизионных дебатов на словацком общественном телеканале STVR.

«Целью внешней политики Словацкой Республики, правительства Словацкой Республики, премьер-министром которой я являюсь, является не поражение Российской Федерации. Наша цель — как можно скорее положить конец войне на Украине», — сказал Фицо.

Премьер также раскритиковал подход ЕС к конфликту и обвинил блок в сосредоточении внимания на военной помощи вместо мирных инициатив.

По его мнению, если бы ЕС тратил на мир столько же энергии, сколько на поддержку боевых действий, военный конфликт мог бы давно закончиться.

До этого премьер-министр Словакии заявил, что проекта по созданию «стены дронов» в Европе не существует. При этом он отметил, что в Европе есть дискуссия о том, что является самым лучшим способом для сбития дронов.

Ранее Медведев пожелал европейцам почувствовать, что такое война.

