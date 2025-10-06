На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киев прибыли премьеры двух европейских государств

В Киев прилетели премьер Нидерландов Схоф и его литовская коллега Ругинене
Alfredas Pliadis/XinHua/Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киев прилетели премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и его литовская коллега Инга Ругинене. Об этом сообщает RT.

Ругинене вступила в должность 25 сентября этого года. Для нее это первый государственный визит в новом качестве.

«Нет места, где я бы предпочла провести свой первый визит, чем в свободной и несокрушимой Украине», — написала она на своей странице в соцсети X.

Из сообщения Ругинене также следует, что в Киеве ее встретила украинская коллега Юлия Свириденко.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в X рассказал о визите нидерландского премьера в Киев.

«Сегодня вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом мы приветствовали премьер-министра Нидерландов в Киеве. Мы ждали этого визита. Нам многое нужно обсудить: войну, безопасность, правосудие, также — европейскую интеграцию Украины и устойчивость НАТО перед лицом российских провокаций», — говорится в посте.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой Демократической республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди и пригласил его в Киев. Украинский лидер также отметил, что выразил благодарность президенту ДРК за солидарность с Украиной. Президенты двух стран договорились развивать оборонное сотрудничество.

Ранее Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.

