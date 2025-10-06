На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц пообещал «что-то сделать» с дронами-шпионами в небе Германии

Мерц заявил, что дроны представляют угрозу безопасности Германии
true
true
true
close
Friedrich Merz/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD рассказал о беспилотниках, замеченных в воздушном пространстве страны.

Политик успокоил немцев тем, что эти дроны были разведывательными. Они не несли никакого вооружения.

«Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно», — заявил он.

По словам канцлера, дроны представляют «серьезную угрозу» безопасности ФРГ.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус связал БПЛА с Россией. Он считает, что нарушения воздушного пространства направлены на создание атмосферы неопределенности. Министр отметил, что «речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий».

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

