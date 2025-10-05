На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто предрек новую политическую эпоху в ЕС после выборов в Чехии

Сийярто: победа ANO на выборах в Чехии приведет к новой политической эпохе в ЕС
Global Look Press

Победа на выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с Андреем Бабишем создаст новую политическую ситуацию во всем Евросоюзе, где происходит укрепление правоконсервативных сил. Об этом в программе радиостанции Kossuth заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, теперь пост главы правительства Чехии может занять «патриотически настроенный политик».

«С другой стороны, в Евросоюзе наступает совершенно иная политическая эпоха, поскольку в трех странах Центральной Европы (Венгрии, Словакии и Чехии) у власти будут находиться патриотически настроенные премьер-министры — Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто объяснил, что теперь Орбан и Бабиш образовали правоконсервативную партийную коалицию «Патриоты Европы», которая ведет борьбу с либерально-демократическими партиями в странах Евросоюза. Он отметил, что Фицо формально не принадлежит к правым консерваторам, но во многом разделяет их взгляды, включая позицию по вопросу российско-украинского конфликта.

До этого британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии.

