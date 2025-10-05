На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, зачем ЕС организует беспорядки в Грузии

Депутат Водолацкий: ЕС организацией беспорядков добивается начала войны в Грузии
Владимир Трефилов/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) и другие структуры, которые занимаются организацией беспорядков в Грузии, добиваются начала гражданской войны в стране. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что Грузия раньше находилась в «сетях правящих в Евросоюзе националистических структур». Однако страна решила вырваться из них, в связи с чем ЕС и западные некоммерческие организации (НКО) взяли ее «на острие».

«Поэтому сегодня все ресурсы и социальные институты Евросоюза и занимающиеся специальными мероприятиями структуры нацелены на то, чтобы максимально в Грузии начать гражданскую войну, чтобы был «майдан» по примеру Украины», — сказал Водолацкий.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди.

5 октября президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков управлялись иностранными спецслужбами извне.

Ранее премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан» в день выборов.

