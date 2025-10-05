На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах

ЦИК: «Грузинская мечта» одержала победу во всех 64 муниципалитетах на выборах
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу во всех 64 муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набирает более 81% голосов по всей стране. Кандидаты в мэры от партии побеждают во всех крупных самоуправляемых городах, а также муниципалитетах.

Так, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки 100% протоколов набрал 71,612% голосов. При этом фракция получила более 70% мандатов в городском собрании, состоящем из 50 депутатов.

Муниципальные выборы в Грузии прошли 4 октября. В ходе процедуры граждане выбрали мэров, а также более двух тысяч депутатов местного самоуправления. Некоторые оппозиционные партии отказались участвовать в выборах и объявили о проведении протестной акции в Тбилиси, которая переросла в столкновения с силовиками. Организаторы призвали бойкотировать голосование. Вечером участники протестов ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих.

Ранее премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан» в день выборов.

