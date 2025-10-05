На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Германии заявило, что ФРГ не находится в состоянии войны

Глава Минобороны ФРГ: нынешняя ситуация сравнима с Холодной войной
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Германия не находится в состоянии войны, но сложившуюся ситуацию можно сравнить с Холодной войной. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt.

«Нет, мы не в состоянии войны. У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации», — сказал он.

Глава ведомства пояснил, что речь идет о гибридных атаках, которые фиксируются в последнее время.

Писториус подчеркнул, что Германии нужно «снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться».

До этого первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые запускали беспилотники в небо над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами. По его словам, Москве уже ведет войну с Европой.

Дипломат считает, что дальнейшие действия России будут зависеть от того, проявят ли Европа и администрация президента США Дональда Трампа «коллективную решимость».

Ранее премьер Дании заявила о войне в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами