Минобороны Германии заявило, что ФРГ не находится в состоянии войны

Германия не находится в состоянии войны, но сложившуюся ситуацию можно сравнить с Холодной войной. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt.

«Нет, мы не в состоянии войны. У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации», — сказал он.

Глава ведомства пояснил, что речь идет о гибридных атаках, которые фиксируются в последнее время.

Писториус подчеркнул, что Германии нужно «снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться».

До этого первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые запускали беспилотники в небо над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами. По его словам, Москве уже ведет войну с Европой.

Дипломат считает, что дальнейшие действия России будут зависеть от того, проявят ли Европа и администрация президента США Дональда Трампа «коллективную решимость».

Ранее премьер Дании заявила о войне в Европе.