Власти Грузии призвали иностранных партнеров к перезагрузке отношений

Премьер Грузии Кобахидзе: было бы желательным для всех перезагрузить отношения

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал иностранных партнеров к перезагрузке отношений. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Он отметил, что следующие три года у власти будет партия «Грузинская мечта» и призвал «смириться с этой данностью».

«Грузинская мечта» еще долгие годы будет брать на себя ответственность за управление этой страной, ее развитие. С точки зрения прагматизма, наверное, было бы желательным для всех перезагрузить отношения с грузинским народом, властями Грузии», — сказал Кобахидзе.

До этого сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали сотрудники полиции.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.