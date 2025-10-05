На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, почему Украина не получит ракеты Tomahawk

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил о невозможности передачи Украине ракет Tomahawk
true
true
true
close
U.S. Navy/Global Look Press

Американские дальнобойные ракеты Tomahawk не появятся на Украине, несмотря на различные спекуляции вокруг этого вопроса. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. <…> К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — заявил эксперт.

По словам Макговерна, в рядах ВСУ нет специалистов, способных применять соответствующие ракеты. США, в свою очередь, заявляли о возможности поставок Tomahawk Украине, чтобы угодить «европейским друзьям», считает он.

close
«Газета.Ru»

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Ранее Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами