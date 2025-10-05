В США объяснили, почему Украина не получит ракеты Tomahawk

Американские дальнобойные ракеты Tomahawk не появятся на Украине, несмотря на различные спекуляции вокруг этого вопроса. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. <…> К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — заявил эксперт.

По словам Макговерна, в рядах ВСУ нет специалистов, способных применять соответствующие ракеты. США, в свою очередь, заявляли о возможности поставок Tomahawk Украине, чтобы угодить «европейским друзьям», считает он.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Ранее Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.