Нетаньяху надеется, что ХАМАС освободит израильских заложников в ближайшее время

Нетаньяху надеется, что ХАМАС освободит заложников в течение нескольких дней
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в ближайшие несколько дней удастся освободить всех удерживаемых группировкой ХАМАС заложников. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я надеюсь, что мы увидим возвращение всех заложников в ближайшие несколько дней, даже во время праздника Суккот (еврейский праздник, в 2025 году отмечается с 6 по 13 октября — Ред.)», — сказал он в видеообращении.

Освобождение заложников будет достигнуто либо в соответствии с планом президента США, либо военным путем силами израильских военных, отметил Нетаньяху.

До этого в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее в США рассказали о реакции Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы.

