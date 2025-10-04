На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кобахидзе заявил, что нейтрализует иностранную агентуру в Грузии

Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Иностранная агентура в Грузии по итогам беспорядков будет полностью нейтрализована. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«То, что мы видели на улице Атонели [где находится президентский дворец] — это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности», — заявил он.

Кобахидзе отметил, что иностранная агентура в стране будет полностью нейтрализована. По его словам, ей больше не дадут возможности участвовать в политике Грузии.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления, охватившие все 64 муниципалитета и района республики. В результате голосования будут избраны мэры ключевых городов страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также главы 59 других муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

За кресло мэра грузинской столицы борются 9 кандидатов, среди которых действующий градоначальник Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта».

Ранее в Грузии протестующие ворвались на территорию резиденции президента.

