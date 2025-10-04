Местные выборы в Грузии завершились

В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск), пишет ТАСС.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии, явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) достигла 33,5%.

Теперь участковые избирательные комиссии передадут итоговые протоколы в ЦИК, который и объявит предварительные результаты. Вскоре после этого ожидается публикация данных экзитполов.

В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти, которые затронули все 64 муниципалитета и района республики. В ходе голосования определялись мэры важнейших городов страны, таких как Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также руководители остальных 59 муниципалитетов и члены местных городских советов.

На фоне выборов оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — применен слезоточивый газ, есть пострадавшие. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Грузии протестующие ворвались на территорию резиденции президента.