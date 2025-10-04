На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан призвал ЕС и Россию к переговорам

Орбан: Венгрия предлагает ЕС и России переговоры о безопасности в Европе
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрия предлагает Евросоюзу и России провести переговоры, посвященные формированию будущей системы европейской безопасности. Об этом в интервью венгерскому журналу Hetek заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Нам нужно вести переговоры не об Украине: это важный, но не самый важный вопрос», – добавил Орбан.

Он отметил, что текущая ситуация, при которой часть украинской территории находится под контролем России, а остальная Украина существует исключительно благодаря западной поддержке, требует дипломатического решения, поскольку такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

«Война должна закончиться не только прекращением огня, но и достижением всеобщего урегулирования, гарантирующего каждой стороне безопасность в долгосрочной перспективе», – подчеркнул премьер-министр.

До этого научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США Томас Грэм заявил, что разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса безопасности в Европе. По его словам, в ходе урегулирования могут подниматься темы гарантий безопасности по модели «вооруженного нейтралитета» и роли НАТО в Европ, поэтому на каком-то этапе потребуется участие не столько российской и украинской сторон, сколько Запада.

Ранее Орбан призвал ЕС не бояться России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами