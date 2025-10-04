Орбан призвал ЕС и Россию к переговорам

Орбан: Венгрия предлагает ЕС и России переговоры о безопасности в Европе

Венгрия предлагает Евросоюзу и России провести переговоры, посвященные формированию будущей системы европейской безопасности. Об этом в интервью венгерскому журналу Hetek заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Нам нужно вести переговоры не об Украине: это важный, но не самый важный вопрос», – добавил Орбан.

Он отметил, что текущая ситуация, при которой часть украинской территории находится под контролем России, а остальная Украина существует исключительно благодаря западной поддержке, требует дипломатического решения, поскольку такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

«Война должна закончиться не только прекращением огня, но и достижением всеобщего урегулирования, гарантирующего каждой стороне безопасность в долгосрочной перспективе», – подчеркнул премьер-министр.

До этого научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США Томас Грэм заявил, что разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса безопасности в Европе. По его словам, в ходе урегулирования могут подниматься темы гарантий безопасности по модели «вооруженного нейтралитета» и роли НАТО в Европ, поэтому на каком-то этапе потребуется участие не столько российской и украинской сторон, сколько Запада.

Ранее Орбан призвал ЕС не бояться России.