На Западе раскрыли планы по приему Украины в ЕС вопреки запрету Венгрии

FT: ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины в ЕС в обход Венгрии
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Евросоюз готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины в ЕС в обход запрета Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Еврокомиссия хочет скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и начать работу по вступлению Украины в ЕС в нескольких тематических группах даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Этот вопрос планируется обсудить на саммите лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.

29 сентября газета Politico писала о продвижении главой Евросовета Антониу Кошта инициативы об изменении процедуры приема в ЕС новых стран-участниц. Как ожидается, новые правила помогут обойти вето Венгрии на вступление Украины в союз. В частности, предлагается изменить порядок согласования каждого этапа вступления в ЕС и принимать решения квалифицированным большинством стран —участниц, а не единогласно, как сейчас.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать членом Евросоюза, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Политик призвал сообщество сделать так, чтобы евроинтеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, скорее всего, на Венгрию.

Ранее Орбан объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС.

