Политолог оценил планы НАТО подготовиться к конфликту с РФ к 2030 году

Политолог Сардарян: страны НАТО не скрывают подготовку конфликта с РФ
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Представители НАТО не скрывают, что готовятся к вооруженному конфликту с Россией, который, по их мнению, может начаться в 2030 году. Впрочем, западные страны и так находятся в схватке с Москвой практически с первого дня специальной военной операции на Украине. На это в эфире Tsargrad.tv обратил внимание декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

«Мы очень хорошо понимаем, с каким вооружением мы имеем дело. Понимаем, кто эти инструкторы, которые не просто учат, как западным оружием пользоваться, а непосредственно на месте находятся. И тот факт, что количество граждан различных западных стран, которые погибли на Украине, исчисляется тысячами, мы тоже прекрасно знаем», — отметил эксперт.

Кроме того, Киев получает западные разведданные, напомнил он.

По мнению политолога, под подготовкой к конфликту Запад подразумевает не только перевооружение, но и желание максимально ослабить Россию к 2030 году.

Военный обозреватель Влад Шлепченко до этого отмечал, что руководство Евросоюза практически открыто говорит о том, что необходимо готовиться к большому конфликту, который может начаться в 2030 году. Провокацию, по его словам, НАТО может устроить на Балтике.

Ранее военкор заявил о подготовке Европы к блокаде Калининграда.

