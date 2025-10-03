Воевавший на стороне ВСУ брат Вэнса: США не извлекают уроков из СВО

США не понимают и не извлекают уроков из специальной военной операции (СВО), так как находятся в другой реальности. Таким мнением поделился двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейт Вэнс, воевавший около трех лет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет National Security Journal.

По словам брата Вэнса, к нему как к участнику боевых действий на Украине никто из представителей американского правительства не обращался за советом.

«Мы плохо подготовлены. Это станет значительной проблемой в случае конфликта с Китаем», — отметил Вэнс.

В качестве совета брат вице-президента США призвал не рассматривать беспилотники как новый метод ведения войны. По его мнению, БПЛА — это лишь средство доставки боеприпасов.

«По сути, беспилотники — это артиллерийские орудия с большим радиусом действия», — сказал он.

Недостатки в оборонном производстве США Нейт Вэнс посчитал трагедией для Украины.

В марте французская газета Le Figaro сообщала, что Нейт Вэнс покинул ряды ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента США. Издание писало, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией брата по этому вопросу. По словам экс-бойца ВСУ, он мог бы рассказать вице-президенту «правду без прикрас» о ситуации на Украине. Однако брат «никогда не пытался узнать больше», с сожалением отметил Нейт.

Ранее вице-президент США Вэнс подтвердил, что его брат воевал на стороне ВСУ.