СМИ назвали маловероятными поставки ракет Tomahawk Украине

Желание администрации президента США Дональда Трампа отправить на Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться нереализуемым, поскольку имеющиеся на складах ракеты предназначены для ВМС США и других целей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что страна рассматривает запрос Украины на приобретение соответствующих ракет, дальность которых составляет 2500 км. Кроме того, Вашингтон намерен предоставить Киеву разведданные об объектах энергетической инфраструктуры, расположенных в глубине российской территории.

По мнению источника агентства, Киеву могут быть поставлены и другие варианты с более коротким радиусом действия.

«США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить другое оружие большой дальности и поставлять его на Украину, однако «Томагавки» вряд ли будут поставлены», — добавил он.

Reuters отмечает, что поставки Tomahawk на Украину могли бы существенно расширить ее ударные возможности, позволив ей поражать цели в глубине РФ, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые в настоящее время находятся вне досягаемости.

Ранее Путин заявил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk.