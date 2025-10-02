На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил заявление Трампа о передаче разведданных Украине

Военэксперт Анпилогов: разведданные США не дадут Киеву преимущества перед ВС РФ
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

США уже давно делятся с Украиной разведданными, поэтому заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов впервые передать Киеву сведения для нанесения ракетных ударов по российским объектам энергетики являются скорее политическими. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, Трамп по-прежнему не желает тратить деньги на Украину, а наоборот стремится к исключению прямого участия Штатов в конфликте. Но вместе с тем он не хочет брать ответственность за поражение Киева.

«Повторю, цель американского лидера — не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», — сказал Анпилогов.

В любом случае противник — даже при помощи Соединенных Штатов — не сможет получить перевес в зоне боевых действий, добавил он.

Администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь РФ, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыла, почему на самом деле Трамп перешел на враждебный РФ курс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами