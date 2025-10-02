Военный эксперт оценил заявление Трампа о передаче разведданных Украине

США уже давно делятся с Украиной разведданными, поэтому заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов впервые передать Киеву сведения для нанесения ракетных ударов по российским объектам энергетики являются скорее политическими. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, Трамп по-прежнему не желает тратить деньги на Украину, а наоборот стремится к исключению прямого участия Штатов в конфликте. Но вместе с тем он не хочет брать ответственность за поражение Киева.

«Повторю, цель американского лидера — не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», — сказал Анпилогов.

В любом случае противник — даже при помощи Соединенных Штатов — не сможет получить перевес в зоне боевых действий, добавил он.

