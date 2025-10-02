На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Бесконечная война»: Орбан рассказал о стратегии Европы против России

Орбан: Европа выбрала стратегию изматывания России бесконечной войной
Bernadett Szabo/Reuters

Европа выбрала стратегию изматывания России «бесконечной войной». Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель избрал стратегию изматывания России бесконечной войной. Это означает вливание миллиардов на Украину, принесение в жертву экономики Европы и отправку сотен тысяч людей… на фронт», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия отвергает такой подход.

2 октября Орбан на саммите европейских лидеров в Копенгагене заявил, что инициирует в своей стране сбор подписей против военных планов Брюсселя, который представил стратегию для «победы над РФ».

По его словам, эти планы бросают его «в дрожь», поскольку это очень плохо как для Венгрии, так и для Евросоюза.

Орбан добавил, что Венгрии потребуются все силы, чтобы не ввязываться в эту войну.

Ранее Орбан призвал ЕС не бояться России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
