Орбан выступил против военных планов Евросоюза

Орбан инициирует в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя
Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите европейских лидеров в Копенгагене заявил, что инициирует в своей стране сбор подписей против военных планов Брюсселя, который представил стратегию для «победы над РФ». Трансляция велась на сайте Европейской комиссии.

«Я так вижу, что Евросоюз обозначил, что идет на войну. Более того, вчера они даже представили военную стратегию, как победить Россию», — рассказал политик.

По его словам, эти планы бросают его «в дрожь», поскольку это очень плохо как для Венгрии, так и для Евросоюза.

На этом фоне премьер принял решение предложить руководству правящей венгерской партии «Фидес» начать сбор подписей в стране против военных планов Брюсселя.

Орбан добавил, что Венгрии потребуются все силы, чтобы не ввязываться в эту войну.

До этого венгерский премьер заявил, что странам ЕС не нужно бояться России, поскольку военные расходы сообщества превышают российские.

Ранее Орбан призвал ЕС не бояться России.

