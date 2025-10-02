На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ оценили влияние прошедших в Молдавии выборов на общество

Захарова: парламентские выборы в Молдавии раскололи общество
РИА Новости

Парламентские выборы, состоявшиеся в Молдавии, еще больше раскололи общество. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что молдавское общество и до выборов было предельно поляризованным.

«Молдаване чувствуют себя обманутыми, они не готовы согласиться с накрученными результатами, сторонники оппозиционных сил объявили о непризнании итогов голосования», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, на следующий день после выборов «Патриотический избирательный блок» провел в Кишиневе митинг против фальсификации голосования. Его представители направили 45 жалоб в Центральную избирательную комиссию Молдавии, в которых описали допущенные на выборах нарушения. Однако власти республики ответили на них репрессиями, сказала представитель российского МИД.

«Ситуация с прошедшими выборами, поствыборная обстановка в этой стране являются закономерным следствием политики прозападных сил, которые пришли к власти в ноябре 2020 года», — добавила она.

Выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» набрала 50,2% голосов, таким образом одержав победу. В свою очередь, оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Из них 24,17% голосов пришлись на «Патриотический избирательный блок», одним из лидеров которого является бывший президент страны Игорь Додон. Последний активно выступает за сближение Кишинева с Москвой.

Ранее в Кремле заявили, что выборы в Молдавии изобиловали странностями.

Выборы в Молдавии — 2025
