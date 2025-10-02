На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига намекнул Орбану на выход Венгрии из всех международных структур, где есть Украина

Сибига спросил Орбана, выйдет ли Венгрия из международных групп, где есть Киев
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х поинтересовался у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, намерен ли Будапешт выходить из международных структур, в которых также состоит и Киев.

Он указал, что «существует множество международных форматов, в которых венгры и украинцы уже состоят вместе».

»ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?», - спросил Сибига, отметив в публикации аккаунт Виктора Орбана.

До этого Виктор Орбан заявил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.

