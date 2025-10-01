Институт в Финляндии решил минимизировать ущерб от скандала с сыном президента

Институт международных отношений Финляндии потратил более €10 тысяч на консультации, чтобы минимизировать репутационный ущерб из-за скандала с сыном президента страны Александра Стубба. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

В июне сын Стубба Оливер был выбран на позицию стажера в институте, что вызвало скандал из-за подозрений в его зачислении вне конкурса. По информации газеты Iltalehti, учебное заведение изменило требования к кандидатам во время набора, что позволило Стуббу, который учится в Великобритании, быть выбранным на эту должность.

По данным журналистов, летом Институт международных отношений прибегнул к покупке услуг по управлению кризисными коммуникациями. В результате консультационные услуги обошлись в €10,6 тысяч с учетом налогов.

По информации Yle, рекомендации по снижению репутационного ущерба институту предложила консалтинговая компания Aina Advisors. В рамках услуг фирма провела два совещания, предоставила конкретные рекомендации и подготовила документ с вопросами и ответами.

