Орбан оценил значение поставок российской нефти для Венгрии

Поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии первостепенное значение и альтернатив российскому топливу нет. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет ТАСС.

«У нас нет других вариантов. Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль», — подчеркнул Орбан.

В ответ на вопрос, требовали ли США от Венгрии прекратить закупки российской нефти, политик ответил, что именно к нему с таким вопросом никто не обращался. При этом он добавил, что Венгрия является суверенной страной и сама принимает решения по поводу поставщиков энергии.

До этого премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью взамен поставок из России. Он отметил, что Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти соседям, и республика готова обеспечить Венгрии и Словакии поставки более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности государств.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не перестанет покупать нефть России, несмотря на требование США.