Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Южной Осетии в укреплении безопасности

Лавров: Россия продолжит поддержку Южной Осетии в области безопасности и обороны
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия будет помогать Южной Осетии в укреплении безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, сообщает РИА Новости.

По словам министра, Южная Осетия сегодня является демократическим и суверенным государством, которое выстраивает современную экономику и социальную сферу.

«Южная Осетия — близкий друг и союзник России, и мы будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития», — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии поздравил Джиоева с Днем республики, который отмечался в Южной Осетии 20 сентября, а также назвал судьбоносными события августа и сентября 2008 года. Лавров отметил, что особое значение в укреплении международных позиций Южной Осетии имеет доведение до мировой общественности правды о событиях этого периода.

Предполагается, что по итогам переговоров будет подписан план российско-югоосетинских консультаций на 2026-2027 годы.

Ранее Путин пообещал поддержку Южной Осетии в экономике, здравоохранении и образовании.

