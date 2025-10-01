На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Италии слова Трампа о возвращении территорий Украиной назвали пощечиной Евросоюзу

IFQ: слова Трампа о возвращении территорий Украиной были сарказмом
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть утраченные в ходе российско-украинского конфликта территории при помощи Евросоюза унизил европейские страны. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

По мнению автора статьи, только Украина, которая «потеряла всякое критическое мышление», способна поверить, что Трамп говорил всерьез. В действительности же, предположил обозреватель, президент США захотел «отвесить смачную пощечину Европейскому союзу».

Издание отмечает, что Украина и страны Европы не поняли смысл заявления главы Белого дома и не услышали сарказма в его словах.

23 сентября Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что Киев при поддержке Европейского союза может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. По его словам, республика способна вернуться к прежним границам, если европейские страны окажут соответствующую помощь.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами