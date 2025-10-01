В Италии слова Трампа о возвращении территорий Украиной назвали пощечиной Евросоюзу

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть утраченные в ходе российско-украинского конфликта территории при помощи Евросоюза унизил европейские страны. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

По мнению автора статьи, только Украина, которая «потеряла всякое критическое мышление», способна поверить, что Трамп говорил всерьез. В действительности же, предположил обозреватель, президент США захотел «отвесить смачную пощечину Европейскому союзу».

Издание отмечает, что Украина и страны Европы не поняли смысл заявления главы Белого дома и не услышали сарказма в его словах.

23 сентября Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что Киев при поддержке Европейского союза может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. По его словам, республика способна вернуться к прежним границам, если европейские страны окажут соответствующую помощь.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.