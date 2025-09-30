Посол Словакии заявил о возобновлении отношений с Белоруссией

Посол Словакии Мигаш: отношения с Белоруссией восстанавливаются спустя пять лет

Словакия восстанавливает сотрудничество с Белоруссией после почти пятилетнего перерыва. Об этом заявил словацкий посол в Минске Йозеф Мигаш в беседе с агентством БелТА.

«Наше намерение — усиленно развивать словацко-белорусское сотрудничество и приятельские отношения. Перед нами — рестарт наших отношений после пяти лет застоя, который начался в 2020 году», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что препятствием в этом процессе выступают санкции, и это касается всех сфер, включая торгово-экономическую, туристическую и межчеловеческую. Милаш призвал покончить с рестрикциями как можно скорее.

Йозеф Мигаш находился на посту посла Словакии в Белоруссии в период с 2016 по 2020 год. По словам словацкого прес-секретаря дипведомства Юрая Томаги, причиной отставки посла Мигаша его участие в параде 9 мая, которое не было согласовано с центральным аппаратом республики.

В 2025 году словацкий дипломат был полностью восстановлен в своей должности.

