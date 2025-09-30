На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Уже не контролирует это»: в Госдуме оценили слова Навроцкого о приеме снюса

Депутат Журова: Навроцкий не контролировал себя, употребляя снюс публично
true
true
true
close
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Крайнее удивление вызывает не сам факт того, что президент Польши Кароль Навроцкий принимает снюс, а то, что он делал это публично во время заседания Генассамблеи ООН. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Конечно, принятие подобных препаратов отнюдь не способствует здоровью и вызывает привыкание, но это могло бы быть личное дело самого Навроцкого, если бы он не принимал снюс публично. Мне кажется, что он уже не контролировал себя, если начал принимать снюс на публике. Многие будут оправдывать и говорить, что он захотел расслабиться, но возникает вопрос: а напрягался ли он, чтобы расслабляться?» — сказала депутат.

По ее мнению, данный скандал — это хороший повод для поляков задуматься, насколько они готовы доверять политикам, как Кароль Навроцкий.

Президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью радиостанции Zet, в котором прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что не видит проблемы в подобной зависимости и выразил удивление, что его действия вызвали такое общественное порицание.

Ранее Захарова высмеяла общающегося с духом президента Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами