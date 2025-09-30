«Уже не контролирует это»: в Госдуме оценили слова Навроцкого о приеме снюса

Крайнее удивление вызывает не сам факт того, что президент Польши Кароль Навроцкий принимает снюс, а то, что он делал это публично во время заседания Генассамблеи ООН. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Конечно, принятие подобных препаратов отнюдь не способствует здоровью и вызывает привыкание, но это могло бы быть личное дело самого Навроцкого, если бы он не принимал снюс публично. Мне кажется, что он уже не контролировал себя, если начал принимать снюс на публике. Многие будут оправдывать и говорить, что он захотел расслабиться, но возникает вопрос: а напрягался ли он, чтобы расслабляться?» — сказала депутат.

По ее мнению, данный скандал — это хороший повод для поляков задуматься, насколько они готовы доверять политикам, как Кароль Навроцкий.

Президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью радиостанции Zet, в котором прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что не видит проблемы в подобной зависимости и выразил удивление, что его действия вызвали такое общественное порицание.

Ранее Захарова высмеяла общающегося с духом президента Польши.