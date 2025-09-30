На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Келлог нашел сходство между помощью США Европе и ездой на четырехколесном велосипеде

Келлог сравнил помощь Европе от США с ездой на четырехколесном велосипеде
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты поддерживали Европу, что было похоже на катание на четырехколесном велосипеде, однако теперь континент может справляться со всеми вызовами сам. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого проходила на YouTube.

«Я не думаю, что европейцы осознают, как они хороши. Вы действительно хороши <...> Да, хорошо быть вместе с США <...> но вы можете действовать самостоятельно вполне хорошо», — заявил Келлог.

В ходе дискуссии он провел параллель между поддержкой Европы со стороны США и ездой детей на четырехколесном велосипеде. Спецпосланник Трампа рассказал, что его дети учились кататься на велосипеде с дополнительными тренировочными колесами.

Однако теперь Европе не нужны эти колеса, поскольку она и так «справляется сама», в том числе в военной сфере, отметил Келлог.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы встал на сторону Украины, поскольку любит «победителей». По его словам, американский лидер видит, что наступление ВС РФ якобы «угасает». Он указал, что размер России идет ей «во вред», из-за невозможности покрыть системами ПВО всю территорию.

Ранее Келлог высказался о передаче Украине ракет Tomahawk.

