Глава Прохоровского района Белгородской области уходит в отставку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в Max объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост.

По данным сайта партии «Единая Россия», Канищев руководил администрацией района с 2009 года.

Сергей Канищев родился 2 ноября 1966 года в селе Гостищево Яковлевского района Белгородской области. В 1986 году он окончил Белгородский строительный институт, получив профильное образование, которое стало основой его дальнейшей профессиональной и управленческой деятельности.

С 2009 года Канищев занимал должность главы администрации Прохоровского района Белгородской области. Он неоднократно переизбирался на этот пост, заручаясь поддержкой депутатов и местных жителей.

В августе 2024 года муниципальный совет вновь единогласно утвердил его кандидатуру на должность главы района. Канищев представлял стратегию развития до 2029 года, где обозначил ключевые приоритеты: создание комфортных условий для жизни населения, поддержку молодежи, развитие сельского хозяйства, туризма, промышленности и культуры.

