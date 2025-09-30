СМИ сообщили о внимании ХАМАС к плану Трампа по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС изучает предложенный президентом США Дональдом Трампом план, касающийся сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Об этом журналистам заявил палестинский источник, близкий к ХАМАС.

29 сентября президент Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее Трамп назвал глупостью признание Палестины.