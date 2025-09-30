На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали заявление Украины о намерении завершить конфликт в 2025 году

Песков не смог ничего сказать о планах Украины завершить конфликт в 2025 году
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировали заявление властей Украины о планах завершить российско-украинский вооруженный конфликт до конца этого года.

«Не знаю. Здесь я не могу ничего сказать», — сказал представитель Кремля сотрудникам СМИ, отвечая на вопрос о том, с чем в Москве связывают оптимизм Киева по скорому завершению конфликта при нежелании вести переговоры.

29 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал западные страны признать, что война России и НАТО фактически уже давно идет. В своей речи, произнесенной на форуме по безопасности в Варшаве, Сибига причислил Украину к «трансатлантическому сообществу», похвастался «мощью украинского оружия» и пригрозил новыми дальнобойными ударами по российской территории. По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

Министр также заявил, что Киев рассчитывает на завершение конфликта в 2025 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.

Переговоры о мире на Украине
