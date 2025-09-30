На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Лавров устроил Японии проблемы в ООН

Baijiahao: Лавров устроил сюрприз Японии в ООН на фоне громких заявлений Трампа
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия «тихо преподнесла сюрприз» Японии, пока весь мир следил за громкими высказывания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) за счет увеличения представительства Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия также поддержала заявки Бразилии и Индии, желающих получить статус постоянных членов СБ ООН. Предложения главы МИД РФ вызвали возмущение в Японии, которая также хочет получить место постоянного члена Совбеза, однако вариант реформы Лаврова фактически закрывает для страны эту возможность, говорится в статье.

27 сентября страны — члены Группы четырех (G4; Германия, Япония, Индия и Бразилия) выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН. Министры отметили, что Всемирная организация в условиях растущей нестабильности международного порядка не способна выполнять роль центра многосторонности.

Ранее в Кремле оценили идею реформирования Совбеза ООН.

