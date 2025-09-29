Катар пообещал США убедить ХАМАС принять план по Газе

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заверил президента США Дональда Трампа, что власти эмирата могут убедить движение ХАМАС принять американский план прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в администрации США.

Переговоры между Трампом, главой катарского правительства и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялись в понедельник по телефону.

Как сообщила пресс-служба катарского МИДа, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани «подтвердил готовность продолжить взаимодействие с США для прекращения конфликта в Газе, несмотря на недавний израильский удар по Дохе».

В ходе того же телефонного разговора Биньямин Нетаньяху, находящийся в Вашингтоне, принес извинения премьеру Катара за авиаудар, которым подверглась резиденция руководства ХАМАС в катарской столице.

В свою очередь Трамп заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.