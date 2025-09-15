Посол России в Сербии Момчило Бабич заявил, что западные дипломаты в Москве открыто пытаются убедить сербских коллег отвернуться от РФ, однако об этом не может быть и мысли. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла, сербские дипломаты подвергаются давлению из-за «тесных, дружеских отношений с Россией и не введения санкций против нее».

«Это мне почти открыто здесь говорят западные дипломаты, советуя, якобы в дружеском тоне, «подумать» над дружбой с Россией. Но размышлений быть не может — мы не вправе предать наших предков», — сказал Бабич на торжественном приеме в посольстве республики по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага.

Дипломат отметил, что еще в 1812 году 10 сербских генералов сражались в составе армии под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова и одержали победу, при этом один из них впоследствии занял должность мэра Петрограда.

В июне премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна не будет подписывать антироссийские декларации. Он подчеркнул, что для Сербии приоритетом остаются мир и стабильность.

