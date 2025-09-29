На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России высказались об угрозе военного конфликта с Европой

Депутат Чепа: угрозы военного конфликта России и Евросоюза нет
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Угрозы военного конфликта с Евросоюзом нет, однако конфронтация есть. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Очень странно, когда мы предлагаем рассмотреть возможности, как уменьшить эту конфронтацию, как избежать этих рисков, найти провокаторов, кто этим занимается, они избегают этого. Когда люди говорят о мире и им предлагают сотрудничать в этом направлении, а они отказываются от этого, это более чем странно», — сказал он.

27 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай активно готовятся к долгосрочной конфронтации и стратегическому соперничеству с Евросоюзом, наращивая производство военной техники в огромных масштабах. По его мнению, Москва и Пекин выпускают вооружения не только для парадного показа, но и для укрепления сфер влияния и силового проецирования.

Ранее Рютте назвал роль Германии в милитаризации Европы.

